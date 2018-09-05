ضبط خائنة اتفقت مع عشيقها لتمزيق جسد زوجها وهو نائم

القاهرة(صدى):

ألقت الشرطة المصرية القبض على زوجة، أقدمت على قتل زوجها وسرقته بمعاونة عشيقها وشخص آخر.

وكانت الزوجة على علاقة غير شرعية بصاحب ورشة خراطة، واتفقت معه على التخلص من زوجها وسرقته لكي تتزوج بعشيقها عقب قتل الزوج، حسبما جاء في أقوال الزوجة.

وأوضحت المتهمة أنها سلمت مفتاح شقتها لعشيقها الذي اتفق معها لاقتحام الشقة وسرقتها وقتل الزوج، بينما زعمت الزوجة قبل اعترافها أن 3 أشخاص ملثمين اقتحموا الشقة وقتلوا زوجها بـ30 طعنة واستولوا على مبلغ 50 ألف جنيه وهواتف محمولة ومشغولات ذهبية وفروا هاربين.

ونجحت الجهات الأمنية في ضبط العاطل الذي تعاون مع المتهمة وعشيقها في قتل الزوج، بينما البحث جاري عن العشيق الهارب.