تعليق الأمير سطام بن خالد على مقطع الأمير أحمد بن عبد العزيز مع متجمهرين مجهولين

حمود العنزي (صدى):

تعقيبا على حوار الأمير أحمد بن عبدالعزيز، مع متجمهرين أمام مبنى يُعتقد أنه تابع لسفارة المملكة في لندن، علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على المقطع المتداول للحوار.

وقال الأمير سطام : ” ما قاله الوالد الأميرأحمد بن عبدالعزيز دليل على الأخلاق والتواضع وحسن الحوار والتعامل، وهذا المقطع يُحسب لنا وليس علينا، خرج ودافع عن الوطن والعائلة، ووقف أمام المرتزقة المدفوع لهم سلفًا ” .

وأضاف: ” كل ما قاله يمثلنا، لأننا نتمنى وقف الحرب باليمن، فنحن لسنا تجار حروب كالتنظيم الصفوي والإخواني الحمديني ” .

يذكر أن الأمير أحمد بن عبد العزيز، وزير الداخلية السابق رد على عدد من الأشخاص المجهولين في لندن رفعوا شعارات معادية ضد المملكة .

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