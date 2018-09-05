القنصل الأمريكي في المملكة: ” الفتح ” فريقي المفضل

ماجد محمد(صدى):

أعربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في المملكة، راتشنا كورهونن، عن سعادتها بحضور مباراة الفتح فريقها المفضل، أمام القادسية في الجولة الأولى بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت كورهونن أنها لأول مرة في حياتها تحضر لمشاهدة مباراة كرة قدم ، قائلة : ” لم أذهب من قبل لمؤازرة أي فريق في العالم ، ولكن عندما سنحت لي الفرصة حضرت بشكل سريع لمساندة فريقي المفضل ” .

وأضافت : ” سعيدة بوجودي لمساندتي الفتح الذي شجعته منذ وصولي لأول مرة في نهاية العام الماضي، في الأحساء، والتقيت ببعض اللاعبين في النادي وأصبحت أتابعه في كل مباراة يخوضها ” .