شاب بجازان يعيد محفظة عضور شورى سابق بعدما فقدها

تركي السالم(صدى):

أشاد عضو الشورى السابق، عبدالعزيز الثنيان، بموقف شاب من جازان جسد خلاله معنى الأمانة، بعدما أعاد له محفظته المفقودة.

وأوضح الثنيان في تغريدة له عبر ” تويتر ” أنه فقد محفظته بمطار جازان، وبينما هو خارج من الفندق الذي يقيم به وجد الموظف الشاب قادمًا من المطار بمحفظته المفقودة، بعدما بحث وسأل عنه حتى توصل لمكان إقامته بالفندق، مؤكدًا أن الأمانة جسدها الموظف ” دُهل حسين ” ، فنعم الموظف هو، ومن حفظ الأمانة حفظ العمل.

وتابع، إنه كان في مهمة عمل خيري بجازان، وعقب تسلمه محفظته المفقودة من الموظف الأمين، الساعة 11 مساء عند بوابة الفندق، خطا للخارج وأخذ يرقب الغادي والرائح وينظر إلى المتاجر المفتوحة والمقاهي العامرة، فحمد الله، حيث إنه في جازان، على مقربة من الحرب وويلاتها، ورغم ذلك لم تشعر المدينة ولم تتأثر ، وكأنك بشوارع الرياض أو جدة، قائلًا: ” بوركت وطن الأمن والأمان ” .