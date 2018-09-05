بالفيديو.. العمري: أموال الدوحة ” الحرام ” تشتري بها صمت الغرب

طلال الضوي(صدى):

قال اللواء زايد العمري الخبير العسكري و الاستراتيجي، إن أموال الدوحة الحرام تستخدمها في شراء صمت الغرب على مؤامراتها الإرهابية.

وأضاف ” العمري ” في برنامج ” أحداث 24 ” ، أن قطر تُسخر أموالها في جميع بلدان العالم للمعارضين المهاجمين للحكومات الشرعية.

وأكد على أن الأموال القطرية بالتأكيد تهدم ولا تبني، ضاربًا مثال بقيام تنظيم الحمدين بتقديم رشاوى إلى الفيفا للحصول على تنظيم كأس العالم 2022.

وتابع : ” عمرنا ما سمعنا أن المال القطري وضع في مكان ليبني مدارس أو مستشفيات ، بينما دمر ليبيا وسوريا وحاول تدمير مصر واليمن وغيرها ” ، مضيفًا : ” الأموال في يد السفهاء لا تفيد ” .