الملحقية الثقافية بأمريكا: تحذر الطلاب السعوديين لسوء الأحوال الجوية بألاباما وأركانساس

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لـ ” الملحقية الثقافية ” بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حذر فيها الطلاب من سوء الحالة الجو ية بالولايات ” ألاباما و أركانساس ولويزيانا ” .

وجاء نص التغريدة كالأتي ” نظرًا لقدوم عاصفة قوية على ولاية ” ألاباما وأركانساس و لويزيانا ” حسب توقعات الأرصاد الجوية، فنآمل من جميع الطلاب السعوديين توخي الحيطة والحذر وإتباع تعليمات السلامة التي تصدر من السلطات المحلية بالولايات، و كذلك متابعة وسائل الاعلام المحلية لمعرفة آخر تطورات العاصفة ” .

وأضافت ” الملحقية ” أيضًا بتغريدتها أرقام لسهولة التواصل مع الطلاب، موضحة للاستفسارات الرجاء التواصل مع قنصلية هيوستن على الأرقام: 5577-785 (713) تحويلة 1013-1022 0570-889-(281) 8305-917-(281) 8658-917-(281) أو قسم شؤون الرعايا في السفارة رئيسي 3800-342 (202) في غير أوقات الدوام الرسمي: 2027463555 2027462888 طوارئ الملحقية 571-379-6080 .