إحالة قائدي وقائدات مدارس للتحقيق بالقصيم

علي العنزي(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أنباء عن إحالة عدد من قادة وقائدات المدارس للتحقيق من قبل إدارة ” تعليم القصيم ” .

وأوضحت وسائل الإعلام، أن هذه الخطوة ترتبت على ” السماح لطلاب وطالبات بالخروج من مدارس قبل الموعد المحدد ” .

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن التحقيقات الجارية قد تصل نتائجها إلى إصدار قرارات بإعفاء القادة والقائدات ” قيد التحقيقات ” من إدارات المدارس ” .

والجدير بالذكر أعلن ” تعليم القصيم ” في وقت سابق، انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة، لتحقيق الانضباط المدرسي والحضور الطلابي المميز ” بنين، بنات ” .