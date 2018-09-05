إحالة قائدي وقائدات مدارس للتحقيق بالقصيم
تداولت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أنباء عن إحالة عدد من قادة وقائدات المدارس للتحقيق من قبل إدارة ” تعليم القصيم ” .
وأوضحت وسائل الإعلام، أن هذه الخطوة ترتبت على ” السماح لطلاب وطالبات بالخروج من مدارس قبل الموعد المحدد ” .
وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن التحقيقات الجارية قد تصل نتائجها إلى إصدار قرارات بإعفاء القادة والقائدات ” قيد التحقيقات ” من إدارات المدارس ” .
والجدير بالذكر أعلن ” تعليم القصيم ” في وقت سابق، انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة، لتحقيق الانضباط المدرسي والحضور الطلابي المميز ” بنين، بنات ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32621 ] نشر منذ 19 دقيقة
ماضيع أبناءنا الا هالأشكال🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32621 ] نشر منذ 12 دقيقة
لابد من أعفائهم لأن ماهم قد المسؤلية
فهناك من يتصيد الطلاب وخاصة الأطفال
ويتصيدون ويدورون إي عذر
تلقاهم عند المدارس وفي الشوارع
ذئاب بشرية
لايردعها دين ولا عرف
فأتقوا الله وأخلصو العمل
الطلاب والطالبات
أمانة في أعناقكم يامدراء وقائدات المدارس
فإذا ماكنت قد المسؤلية
فأتركها لغيرك
وقدم أستقالتك😐