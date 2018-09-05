” الحليبي ” : 4 نصائح للطلاب الجدد بالجامعات

نايف السالم(صدى):

نصح الأكاديمي الدكتور ” خالد سعود الحليبي ” ، اليوم الثلاثاء، الطلاب الجدد بالجامعات، وحذر في الوقت نفسه من اتباع قطاع الطرق.

ونشر ” الحليبي ” تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلا: للطلاب الجدد في الجامعة: لا تتسرع في النقل من التخصص الذي اخترته، فهناك صدمة لابد أن تتجاوزها، مجتمع الجامعة مفتوح تعليميًا فانتبه للمحاضرات، فمن اعتاد الغياب صعب عليه الانضباط، إنتقِ صداقاتك بدقة، ولا تسمح لقطاع الطرق أن يستحوذوا على فكرك، ” واتقوا الله ويعلمكم الله ” .