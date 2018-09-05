بالفيديو.. محلل اقتصادي يعلق على نظام القروض الشخصية الجديد
أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي ماهر عصام أن نظام القروض الشخصية الجديد لا يدعو للتخوّف، مبينا أنه أكثر حماية للبنك والمقترض.
وأوضح المحلل الاقتصادي خلال برنامج ياهلا المذاع على خليجية أن النظام الجديد للقروض الشخصية هو نتائج دراسات عديدة حيث أن مؤسسة النقد السعودي استفادت من الأزمات المالية التي تعرضت لها أمريكا وأوربا ،
وأضاف أن النظام الجديد أكثر تنظيم وشفافية وحماية للبنك والعميل على حدٍّا سواء.
الكاتب والمحلل الاقتصادي ماهر عصام القرا:
نظام القروض الشخصية الجديدلا يدعو للتخوّف، وامن لمنتظر أن يجعل موضوع القروض أكثر تنظيما وحماية للبنك والمقترض على حدٍّ سواء..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/gWzJbxm2Wi
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 4, 2018
qlq[ عدد التعليقات: 3837 ] نشر منذ 9 دقائق
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سيعرف الناس قيمة القروووش