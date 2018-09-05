بالفيديو.. محلل اقتصادي يعلق على نظام القروض الشخصية الجديد

علي القحطاني(صدى):

أكد ‏الكاتب والمحلل الاقتصادي ماهر عصام أن نظام القروض الشخصية الجديد لا يدعو للتخوّف، مبينا أنه أكثر حماية للبنك والمقترض.

وأوضح المحلل الاقتصادي خلال برنامج ياهلا المذاع على خليجية أن النظام الجديد للقروض الشخصية هو نتائج دراسات عديدة حيث أن مؤسسة النقد السعودي استفادت من الأزمات المالية التي تعرضت لها أمريكا وأوربا ،

وأضاف أن النظام الجديد أكثر تنظيم وشفافية وحماية للبنك والعميل على حدٍّا سواء.