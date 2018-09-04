الطحيني: الخوف من الطيران أمر خيالي وتعطل جميع المحركات مستحيل

علي القحطاني(صدى):

قال مراقب حركة الطائرات الناشط في مجال الطيران ” نواف الطحيني ” ، اليوم الثلاثاء، إن سقوط الطائرة وتعطل جميع محركاتها من الأمور المستحيلة، لافتًا إلى أن الخوف من الطيران مسلسل من الخيال وأنه يدمر رحلات السفر بلا مبرر ولا منطق.

وأضاف ” الطحيني ” ، أنه حسب آخر التقارير الخاصة بالأشخاص الذين يعانون فوبيا الطيران، فإن معظمهم يخافون من الأمور التي تختص بميكانيكا الطائرة في ظل التوسع في سوق السفر، فإن الطائرات في الوقت الحالي تنقل ما يقارب أربعة مليارات مسافر سنويًّا.

وأكمل ” الناشط بمجال الطيران ” ، أنه في كل سنة تبهرنا مصانع الطائرات بتكنولوجيات وتقنيات حديثة، تجعل الطائرات حافلة بعدد ضخم من القطع وأجهزة التحكم، ونسبة كبيرة من هذه الأجهزة لها بديل في حال العطل.

وأوضح ” الطحيني ” ، أنه في الطائرات الكبيرة كل جهاز يسانده جهازان في الوضع الاحتياطي، فلو تعطل محرك الطائرة فبإمكانها تكملة الرحلة بالمحرك الثاني، وإن تعطلت جميع المحركات ” وهذه مستحيلة للغاية ” بإمكان الطائرة الهبوط بشكل آمن في أقرب مطار.

وأشار ” الطحيني ” ، إلى أنه علاوة على ذلك توجد أنواع من صيانة الطائرات التي تعتبر من الإجراءات والشروط العالمية، وهي الفحص اليومي قبل وبعد كل رحلة، والصيانة الأسبوعية للطائرة، والصيانة الشهرية.

ولفت ” الناشط بمجال الطيران ” ، إلى أن الطائرة توضع في مكان مخصص لمدة لا تقل عن 24 ساعة لفحص العجلات والزيوت وأنظمة الهيدروليك والأجنحة والمحركات، إضافة إلى فحص جسم الطائرة من قِبل القائد قبل دخوله قمرة القيادة.

ويقوم طاقم الطائرة من مضيفين ومضيفات بمهامهم بالفحص الكامل للكابينة، والتأكد من درجة الحرارة الداخلية، وأبواب مخارج الطوارئ والأكسجين، وبعد ذلك تكون الطائرة مستعدة للإنطلاق.