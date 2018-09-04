كلوب يعين مدرب جديد لأغرب مهمة في ليفربول

ماجد محمد(صدى):

قرر المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، تعيين مدرب جديد في طاقم ه الفني الحالي بالفريق للقيام بأغرب مهمة من أجل اللاعبين، وهي كيفية إتقان رميات التماس من خطوط الملعب.

وتمكن كلوب في إقناع الإدارة بالتعاقد مع الدنماركي توماس جرونيمارك، وهو رياضي متميز في ألعاب القوى، لكنه يعمل في الوقت الحالي في عالم كرة القدم.

ويريد المدرب الألماني من مساعده الدنماركي العمل مع اللاعب الإنجليزي جو جوميز مدافع الفريق الحالي بنادي ليفربول، ليتقن كيفية رمي الكرة من خطوط الملعب بالمباريات في الموسم الحالي.

وعلق الدنماركي جرونيمارك عن وظيفته الجديدة مع ليفربول وأكد: أعلم إنها أغرب مهمة في العالم.

فيما قال كلوب: ” عندما سمعت عنه، كان الأمر واضحاً بالنسبة لي هو رغبتي في مقابلته، لأنني كنت موافقاً على تعيينه بالطاقم الفني بالفريق ” .