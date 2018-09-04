الأمير أحمد بن عبدالعزيز: ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير دقيق
صرح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك.
محمد[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم خيرا على جهودكم الرائعة 😍😍
طلال[ عدد التعليقات: 2977 ] نشر منذ 2 ساعتين
بارك الله فيكم وطولنا بعمركم يااارب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32621 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يطول بعمرك ويسعدك يارب
رجل قمة في التواضع والأدب
والأخلاق😘