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الأمير أحمد بن عبدالعزيز: ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير دقيق

الأمير أحمد بن عبدالعزيز: ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير دقيق
جدة(صدى):

صرح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود أن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، ولقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم الف عافيه ويجازيكم خيرا على جهودكم الرائعة 😍😍

[ عدد التعليقات: 2977 ] نشر منذ 2 ساعتين

بارك الله فيكم وطولنا بعمركم يااارب

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