يوفنتوس يسعى لضم الصديق المقرب لـ ” رونالدو “

نواف السالم(صدى):

تداولت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، أنباء عن صفقة تبادلية منتظرة بين ناديي ” ريال مدريد ” الإسباني، و” يوفنتوس ” الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في شهر يناير.

وأكدت وسائل الإعلام، أن إدارة ” يوفنتوس ” تسعى للتعاقد مع البرازيلي ” مارسيلو” نجم ريال مدريد والصديق المقرب من البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” لاعب السيدة العجوز.

وكان ” رونالدو ” قد انتقل إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مقابل 105 مليون يورو، وبعقد يمتد لأربع سنوات، وراتب سنوي 30 مليون دولار.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن النادي الإيطالي يريد إبرام صفقة تبادلية، حيث سيذهب ” أليكس ساندرو ” إلى ريال مدريد ويتعاقد اليوفي مع ” مارسيلو ” .

وتابعت ” وسائل الإعلام ” أن هناك بعضًا من مسؤولي ريال مدريد، يوافقون على رحيل اللاعب البرازيلي إلى صفوف البيانكونيري، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

والجدير بالذكر أن ” مارسيلو ” ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس، منذ رحيل رونالدو إلى النادي الإيطالي، وذلك بسبب العلاقة الوطيدة بين اللاعبين.