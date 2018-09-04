الصندوق العقاري يرد على تساءل مواطن حول حقيقة دعم فائدة القرض الأكثر من 500 ألف ريال
أكد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية أنهم يقدمون دعمٌ غير مسترد بأرباح الـ500 ألف ريال كحد أقصى لجميع من كان الراتب الأساسي و بدل السكن مخصوم منه التأمينات أو التقاعد 14 ألف أو أقل بنسبة 100% .
وغرد مواطن عبر الحساب الرسمي لصندوق التنمية العقارية قائلا: ” قلتو القرض مدعوم ١٠٠% وحولتوني على الراجحي . قلتو لي نفذ وهات الاوراق . لما نفذت وتورطت مع الراجحي تقولون الزياده اللي اكثر من ٥٠٠ الف ما تدفعونها “.
ورد الصندوق العقاري على المواطن قائلا: ” إن الصندوق العقاري يقدم دعمٌ غير مسترد بأرباح الـ500 ألف ريال كحد أقصى لجميع من كان (الراتب الأساسي + بدل السكن) مخصوم منه التأمينات أو التقاعد 14 ألف أو أقل بنسبة 100% ومن كان أكثر من 14 ألف، يتم دعمهم بنسبة تتراوح من 35% حتى 100% “.
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