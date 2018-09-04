الصندوق العقاري يرد على تساءل مواطن حول حقيقة دعم فائدة القرض الأكثر من 500 ألف ريال

علي القحطاني (صدى):

‏أكد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية أنهم يقدمون دعمٌ غير مسترد بأرباح الـ500 ألف ريال كحد أقصى لجميع من كان الراتب الأساسي و بدل السكن مخصوم منه التأمينات أو التقاعد 14 ألف أو أقل بنسبة 100% .

وغرد مواطن عبر الحساب الرسمي لصندوق التنمية العقارية قائلا: ” قلتو القرض مدعوم ١٠٠% وحولتوني على الراجحي . قلتو لي نفذ وهات الاوراق . لما نفذت وتورطت مع الراجحي تقولون الزياده اللي اكثر من ٥٠٠ الف ما تدفعونها “.

ورد الصندوق العقاري على المواطن قائلا: ” إن الصندوق العقاري يقدم دعمٌ غير مسترد بأرباح الـ500 ألف ريال كحد أقصى لجميع من كان (الراتب الأساسي + بدل السكن) مخصوم منه التأمينات أو التقاعد 14 ألف أو أقل بنسبة 100% ومن كان أكثر من 14 ألف، يتم دعمهم بنسبة تتراوح من 35% حتى 100% “.