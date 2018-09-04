تحسبونه بس نسيان.. أكبر حملة توعوية للزهايمر

محمد السعران(صدى):

تنطلق بالتزامن مع شهر سبتمبر الحملة التوعوية تحسبونه بس نسيان والتي تهدف لرفع الوعي بمرض ألزهايمر وتغيير نظرة ،المجتمع عن أعراض مرض ألزهايمر التي لا تقتصر على النسيان وإنما تشكل أبعادها خطراً على المريض وذويه، وتشمل الحملة مشاركة عدة قطاعات آمنت بأهمية التوعية وساهمت في تثقيف منسوبيها ،أملاً في الوصول للعديد من الأسر التي لا تزال تتخبط في دوامة المرض جهلاً منهم بأعراضه ،ومن أهم ركائز الحملة البرامج الترفيهية للمرضى والبرامج التدريبية التأهيلية لذويهم والعيادات المجانية للتشخيص والعلاج إضافة للمحاضرات التوعوية التي يقدمها نخبة متميزة من الأطباء والمختصين وحملة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي إضافة للتغطية الإعلامية الصحفية كالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وصحيفة سبق الإلكترونية والصحف المرئية وإعلانات الطرق بدعم من أمانة الرياض والعربية لإعلانات الطرق، كما تضمنت الحملة مشاركة العديد من القطاعات والجهات المساندة، ومن أبرز تلك القطاعات أمانة منطقة الرياض، هيئة حقوق الإنسان، المؤسسة العامة للتقاعد المدينة الرقمية الرائدة، وزارة التخطيط والاقتصاد، صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مركز الإنجاز والتدخل السريع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية ،وحظيت الحملة بمساهمة القطاع الصحي من مستشفيات ومراكز صحية في مناطق المملكة المختلفة وعلى رأسها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض وجدة، الشؤون الصحية بالحرس الوطني جميع مناطق المملكة، برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض والمنطقة الشرقية، مدينة الأمير سلطان الطبية للقوات المسلحة، مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، مستشفى الملك خالد الجامعي، مدينة الملك سعود الطبية، مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية، والمجلس الصحي السعودي إضافة للمستشفيات الخاصة كمستشفى المملكة ومستشفى الدكتور عبدالرحمن المشاري بالرياض، ومستشفيات المانع بالمنطقة الشرقية ومستشفى الدكتور سليمان فقيه بجده، ومركز انطلاق وطموح ومركز سواك الطبي بالمنطقة الشرقية، كما تفاعلت عدة قطاعات أكاديمية لمواكبة البرامج التوعوية بالشهر العالمي لألزهايمر ومنها جامعة الملك سعود وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز الطبية وجامعة الفيصل وجامعة اليمامة بالرياض وجامعة عفة بجدة، ومدارس الملك فيصل، بإطلاق الحملة في مقرها دعماً لمرضى ألزهايمر وإيماناً بأهمية رفع الوعي بأعراض هذا المرض وضرورة التشخيص المبكر لدى كبار السن ممن يظهر عليهم أحد هذه الاعراض، كما كان للقطاع الخاص دور بارز في هذه الحملة ممثلاً في الشركة السعودية للكهرباء (المساند الاستراتيجي للجمعية)، ومجموعة عبدالمحسن الحكير، والبنك السعودي الأمريكي “سامبا” (مساند إستراتيجي) وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار، ومصرف الراجحي ،وحازت الحملة على مشاركة مجتمعية واسعة في دلالة واضحة على الثقة التي يوليها المجتمع وكافة القطاعات المشاركة للجمعية، وحرصهم على المشاركة في حملة التوعية مع روادهم رداً لجميل آبائنا وأمهاتنا من مرضى ألزهايمر ،كما كان لقطاع الأطعمة والمطاعم السبق بالتفاعل مع هذه الحملة لتضم القائمة مشاركة سلسلة مطاعم هناد المحدودة (لينوتر-امبرز-انتركوت) ، نزومي وايرث كافية، اضافة لمطاعم لافاش، واوف وايت ، وكذلك مطاعم فور توينز ، وتولف كوب، ولامولا، وتورتا أند مور، وشيرو وتشنك، وذا إيتش، وفور توينز، وشي أند أي سويت، وبوز ولين ميلز، وبوتوم برجر بالرياض، كما شملت القائمة مقهى اوغست، ومطعم الفريج بالمنطقة الشرقية، كما شاركنا من جدة في هذه الحملة كل من مطعم شبابيك، وماستر جوس، وسلسلة مطاعم روستو بنجابي، وميد كافيه، وملتي بايتس، وكذلك أنارت العديد من الابراج مبانيها تقديراً منها لمرضى ألزهايمر وذويهم باللون البنفسجي اللون العالمي لألزهايمر، وعلى رأسها الفيصلية، والمدينة الرقمية الرائدة، وبرج المملكة، وفندق وسبا لوذان، وقاعة نيارة للاحتفالات المؤتمرات، وبرج الملك بجدة ،و شاركت في هذه الحملة أيضاً نخبة من الفنانات السعوديات من “هنا آرت”، ومبادرة تعاون وبدعم من كيوريو من خلال رسم اطارات اركان التصوير بطريقة عصرية تعكس اعراض مرض ألزهايمر وتأثيره على المريض واسرته ومحبيه، كما ساهمت قطاعات أخرى كمحطات ساسكو، وبالونايزر، وسكرب إن، وعدد من القطاعات الخيرية كمركز الملك سلمان الاجتماعي، وجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، وجمعية الوفاء الخيرية، ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ومن القطاعات الرياضية كانت هناك مشاركة من كل من وقت اللياقة، وفت فور ايفر، ومركز الملتقى النسائي، وفرنيه سبا ،الجدير بالذكر ان الجمعية تطلق حملاتها التوعوية بمرض ألزهايمر تزامناً مع ما يقام من برامج ومشاريع توعوية بهذا الشهر منذ عام ٢٠١٢م كونها الوحيدة في مسؤوليتها عن فئة كبار السن ولكونها عضواً في منظمة ألزهايمر العالمية كأول جمعية تحظى بهذه العضوية، وتشارك كافة مدن العالم تمثيل أوطانهم بالحملات التوعوية المقامة في وقفة للتصدي لهذا المرض، حيث تفجع كل ٣ ثواني أسرة في العالم بإصابة عزيز عليها بالمرض ،وتوجه الجمعية ندائها لأفراد المجتمع للالتفاف حول هذه الجمعية، وخلق مجتمع واع بأعراض مرض ألزهايمر وطرق التعامل معه، وتوجيه الأسر التي يظهر عليها علامات المرض للتواصل مع الجمعية ولمزيد من استفساراتكم يمكنكم التواصل على هاتف 0112143838/ 0114100112 حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسقرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer .