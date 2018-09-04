الفيحاء يستأنف تدريباته استعدادا للشباب

نواف السالم(صدى):

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تمارينه على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي تحضيرا لمواجهة نظيره نادي الشباب ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وأجرى الفريق مران مسائي بقيادة المدير الفني للفريق غوستافو كوستاس تركز على التمارين الاسترجاعية وطأة العضلات وتخلله العضلات وتمارين لياقية في الصالة الرياضية بالإضافة إلى الجري ، بعد ذلك اكتفى اللاعبين الأساسي في مباراة الهلال بتمارين ترفيهية خفيفة،فيما فرضت مناورة على منتصف الملعب شارك فيها بقية اللاعبين تخللها تمارين تكتيكية.

من جانبه، قرر الجهاز الجهاز الطبي إراحة توفيق بوحميد على إثر شعوره بالآم في العضلة الضامة، كما أراد جون روبز لشعوره بالآم في عضلة الفخد، وتغيب عن المران مخير الرشيدي لمشاركته في معسكر المنتخب الوطني للشباب والمحترفاليوناني اليكساندروس تزيوليس لمشاركته مع منتخب بلاده.