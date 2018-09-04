بالصور.. إنطلاق مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

نواف السالم(صدى):

انطلقت مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان لأندية ” الدرجة الثانية بإقامة 5 مباريات، اليوم الثلاثاء، جمعت كلًا من الخليج مع المجزل، وهجر مع أبها، والكوكب مع العدالة، وضمك مع الجيل، والطائي مع العين.

نجح فريق ” الخليج ” في الفوز على المجزل بثلاثة أهداف دون رد بالمباراة التي جرت على ملعب نادي الخليج لحساب الجولة الثانية من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وسجل ثلاثية ” الخليج ” ديابي في الدقيقة 5 وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 25، قبل أن يسجل انداما الثالث في الدقيقة 53.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي تمكن ” هجر ” صاحب الأرض والجمهور من الفوز على أبها بهدفين دون رد.

سجل الهدف الأول ” فيصل الجمعان ” في الدقيقة 66 وأضاف عبد الله عثمان الثاني في الدقيقة 90+3.

وانتهت مباراة العدالة والكوكب بفوز العدالة بهدف دون رد سجله يوسف الفوزاعي في الدقيقة 90+1 وكان ذلك على ملعب نادي الشعلة.

وتمكن ” ضمك ” من تحقيق الفوز على الجيل بهدف دون رد في وذلك على أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية وسجل هدف ضمك اللاعب عبدالفاضل سوانون في الدقيقة 43.

وفاز العين على الطائي بهدفين مقابل هدف في ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد، سجل هدفي العين اللاعب ” رينان أولفيرا ” في الدقيقتين 9 و62 فيما سجل هدف الطائي اللاعب ” سعيد الرزيقي ” في الدقيقة 81.

وتختتم مباريات الجولة الثانية، غدًا الأربعاء، بمواجهات النهضة والجبلين على ملعب النهضة، ويستضيف فريق الوشم نظيره القيصومة على ملعبه بشقراء، ويحل فريق الشعلة ضيفًا على النجوم باستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويحل فريق العروبة ضيفًا على نجران باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، وفريق الأنصار ضيفا على نادي جدة بالملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.