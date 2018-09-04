فرحة عارمة تجتاح اهالي العرضيات والبعض يوم عيد

سعيد القرني(صدى):

بعد حلم طال انتظاره سنين طويلة زف معالي مدير جامعة أم القرى مساء اليوم البشرى للإهالي وغردت الجامعة في حسابها الرسمي موضحة ان افتتاح كلية بالمحافظة بشطر الطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439/ 1440.

الاهالي اعربو عن فرحتهم الشديدة والبعض قال انه يوم عيد لديهم فيما قدمو شكرهم لسعادة محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف ولكل أعلامين المحافظة على جهودهم في ذلك.

الجدير بالذكر ان (صدى ) كانت من الصحف الأولوية التي نشرت بستمرار عن معناة الاهالي في المحافظة.