إعلان حالة الطواري في ولاية لويزيانا الأمريكية مع اقتراب العاصفة المدارية ” غوردون “

واشنطن(صدى):

أعلنت في ولاية لويزيانا الأمريكية اليوم حالة الطوارئ، مع اقتراب العاصفة المدارية غوردون من ساحل خليج المكسيك جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر حاكم الولاية الأميركية جون بيل إدواردز خلال إعلان حالة الطواري بأنه سيتم نشر 200 عنصر من الحرس الوطني جنوب شرق الولاية حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية مساء اليوم.

وقال مسؤولون في الأرصاد ” إن العاصفة المدارية ” غوردون ” ضربت أمس أقصى الطرف الجنوبي من ولاية فلوريدا مصحوبة برياح عاتية وأمطار، ومن المتوقع أن تقترب العاصفة من قوة الإعصار لدى مرورها فوق خليج المكسيك باتجاه ولاية لويزيانا.