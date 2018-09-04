بالفيديو.. حساب المواطن يوضح طريقة تاكيد أو تغير الحساب البنكي

علي القحطاني(صدى):

أوضح حساب المواطن اليوم الثلاثاء، طريقة تاكيد أو تغير الحساب البنكي في البرنامج.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد قال فيه: السلام عليكم هل استطيع تغير رقم حسابي البنكي إلى حساب آخر وهل إذا تم تغييرة الأن ينزل فيه الدفعة الجاية الي بعد 6 ايام ولا تتوقف أو تنزل في القديم؟.

ورد حساب المواطن قائلًا: عليكم السلام ، بإمكانك تغيير الايبان البنكي بشرط أن يكون مرتبط باسم مقدم الطلب ، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.