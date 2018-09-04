  • الثلاثاء 4

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. حساب المواطن يوضح طريقة تاكيد أو تغير الحساب البنكي

بالفيديو.. حساب المواطن يوضح طريقة تاكيد أو تغير الحساب البنكي

بالفيديو.. حساب المواطن يوضح طريقة تاكيد أو تغير الحساب البنكي
علي القحطاني(صدى):

أوضح حساب المواطن اليوم الثلاثاء، طريقة تاكيد أو تغير الحساب البنكي في البرنامج.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد قال فيه: السلام عليكم هل استطيع تغير رقم حسابي البنكي إلى حساب آخر وهل إذا تم تغييرة الأن ينزل فيه الدفعة الجاية الي بعد 6 ايام ولا تتوقف أو تنزل في القديم؟.

ورد حساب المواطن قائلًا: عليكم السلام ، بإمكانك تغيير الايبان البنكي بشرط أن يكون مرتبط باسم مقدم الطلب ، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *