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الأرصاد: تحذر المواطنين بالمنطقة الشرقية وتبوك لتدني الرؤية نتيجة الضباب

الأرصاد: تحذر المواطنين بالمنطقة الشرقية وتبوك لتدني الرؤية نتيجة الضباب
الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيه متقدم لمواطني المنطقة الشرقية شاملة ” الدمام، الظهران، الأحساء، الجبيل، الخبر وتشمل الطريق الواصل للرياض والأجزاء المجاورة ” ، وبالإضافة إلى منطقة تبوك وتتضمن ” الوجه، وأملج تشمل الطريق الساحلي الواصل لـ ينبع والأجزاء المجاورة ” .

وأوضح ” الهيئة ” ، بضرورة توخي الحذر والحيطة لتدني مدي الرؤية الأفقية بسبب الضباب قد يصل إلى 1 كم، لافتة إلى أن الحالة ستبدأ في الساعة 2:00 وستنتهي في الساعة 7:00 من صباح غدًا الأربعاء بمنطقة تبوك، وفي الساعة 1:00 وتنتهي في الساعة 8:00 بالمنطقة الشرقية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظ الجميع

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