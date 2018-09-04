الأرصاد: تحذر المواطنين بالمنطقة الشرقية وتبوك لتدني الرؤية نتيجة الضباب

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيه متقدم لمواطني المنطقة الشرقية شاملة ” الدمام، الظهران، الأحساء، الجبيل، الخبر وتشمل الطريق الواصل للرياض والأجزاء المجاورة ” ، وبالإضافة إلى منطقة تبوك وتتضمن ” الوجه، وأملج تشمل الطريق الساحلي الواصل لـ ينبع والأجزاء المجاورة ” .

وأوضح ” الهيئة ” ، بضرورة توخي الحذر والحيطة لتدني مدي الرؤية الأفقية بسبب الضباب قد يصل إلى 1 كم، لافتة إلى أن الحالة ستبدأ في الساعة 2:00 وستنتهي في الساعة 7:00 من صباح غدًا الأربعاء بمنطقة تبوك، وفي الساعة 1:00 وتنتهي في الساعة 8:00 بالمنطقة الشرقية.