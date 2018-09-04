مودريتش يسعى لكسر هيمنة ميسي و رونالدو

ماجد محمد(صدى):

فرض لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، نفسه على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، وهو ما يجعل اللاعب مرشحاً فوق العادة لكسر هيمنة الثنائي، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة برشلونة، على جائزة أفضل لاعب في العالم.

ويعيش مودريتش أهم عام في مسيرته، حيث أن هدفه هذه الفترة هو مواصلة النجاح مع ريال مدريد، والذي جعله يفوز بأربع بطولات دوري أبطال أوروبا في آخر 5 سنوات.

بدأ اللاعب الآن في الترشح للجوائز الفردية، حيث حصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام متفوقًا على كريستيانو ومحمد صلاح، نجم ليفربول، فبعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم، يقدم مودريتش الآن ما يكفي للفوز بجائزة ” the best ” التي تم احتكارها في السنوات الأخيرة من قبل كريستيانو وميسي.

وفي حال حصد مودريتش الجائزة، سيكون الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية، التي تقدم من قبل مجلة فرانس فوتبول.