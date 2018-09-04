بالفيديو.. اشتعال حقيبة مهاجم السفارة الأمريكية بالقاهرة

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر انفجار العبوة الناسفة، التي خطط شاب لإلقائها على السفارة الأمريكية بالقاهرة في وقت سابق اليوم.

وأظهر ” الفيديو ” المتداول، تصاعد دخان من حقيبة كان يحملها الشاب على ظهره، خلال مروره في محيط السفارة قبل أن يهم بإلقائها على المبنى.

وأعنلت السلطات المصرية في وقت سابق اليوم، اعتقالها شابًا يبلغ من العمر 24 عامًا، قبل تنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة باستخدام ” مواد كيميائية قابلة للاشتعال ” .

وأوضح مصدر أمني مصري، أن الحقيبة التي كان يحملها الشاب إلتقطت النار نتيجة لإحتوائها على قارورة بداخلها مواد كيميائية قابلة للاشتعال، مضيفًا أن الشاب يتبنى عقلية متطرفة وفقًا للتحقيقات الأولية.

وقالت السفارة الأمريكية في القاهرة، إنها ” على علم بواقعة حدثت بالقرب من مقرها بمنطقة غاردن سيتي بوسط العاصمة المصرية، مطالبة رعاياها بـعدم القدوم إلى السفارة وتوخي الحذر، وذلك في سلسلة تغريدات نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع ” تويتر ” .

وأكدت ” السفارة ” ، في وقت لاحق أنها استكملت أعمالها بشكل طبيعي بعد أن انتهت الشرطة المصرية من التحقيق في موقع الحادثة.