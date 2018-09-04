بالفيديو.. ” شويل ” لم أواجه إنتقادت بسبب التقليد وأبحث عن الشهرة

علي القحطاني(صدى):

قال مقلد اللهجات ” أحمد شويل ” المعروف بـ ” شويل ” على ” سناب شات ” ، اليوم الثلاثاء، إنه يبحث عن الشهرة مؤكدًا أن مواقع التواصل أصبحت مصدر دخل له، بعد أن نجح في نشر مقاطع فيديو تجاوزت مشاهداتها الملايين يحاكي فيها لهجات ومواقف بلكنات مختلفة عربية وإنجليزية وآسيوية.

وأضاف ” شويل ” لبرنامج ” تفاعلكم ” المذاع على قناة العربية: أشكر الله أصبح حسابي مصدر دخل لي، وأنتجت إعلانات كثيرة وحققت فيها ولله الحمد نجاحًا وتفاعلًا كبيرًا، لافتًا إلى أن لديه عملا تجاريًا بسيطًا خاصًا به.

وأوضح ” شويل ” ، أنه لم يواجه أي انتقاد أو زعل من العمالة التي يقلدها لكونه يقدم المقاطع بشكل فكاهي بعيدًا عن التجريح أو السخرية بل العكس ” يستأنسون وينبسطون ” .

والجدير بالذكر أن المقلد ” شويل ” يتقن تقليد اللهجات ” البنغالية، السودانية، المصرية، اليمنية، ولهجة أهل تكساس الأمريكية ” ، مشيرًا إلى أنه إكتشف موهبته بالتقليد عندما كان عمره 13 عامًا، ويسعى لتحقيق طموحه بالتمثيل.