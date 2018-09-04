برشلونة يكشف عن قائمة لاعبيه بدوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفريق التي ستخوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بالنسخة الجديدة لها.

وأوضحت قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال، وقوع ” برشلونة ” على رأس المجموعة الثانية برفقة ” توتنهام هوتسبير ” الإنجليزي، و ” آيندهوفن الهولندي ” و ” إنتر ميلان ” الإيطالي.

وشهدت ” القائمة ” تواجد 32 لاعبًا، من بينهم 23 لاعبًا من الفريق الأول، بجانب 9 لاعبين من الفريق الثاني.

وجاءت القائمة كالتالي ” في حراسة المرمى: تير شتيجين، سيليسيين، اجناسيو بينيا، إزكيتا جوكين، وخط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، أومتيتي، فيرمايلين، خوان ميراندا وخورخي كوينكا.

وفي الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، آرثر، رافينيا، سامبر، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، ألينا، ريكارد بويج، رامون رودريجيز، أليكس كولادو وأوريول بوسكيتس.

وفي الهجوم: كوتينيو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، مالكوم، منير الحدادي وأبيل رويز.