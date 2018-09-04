برشلونة يكشف عن قائمة لاعبيه بدوري أبطال أوروبا
كشف نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الفريق التي ستخوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بالنسخة الجديدة لها.
وأوضحت قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال، وقوع ” برشلونة ” على رأس المجموعة الثانية برفقة ” توتنهام هوتسبير ” الإنجليزي، و ” آيندهوفن الهولندي ” و ” إنتر ميلان ” الإيطالي.
وشهدت ” القائمة ” تواجد 32 لاعبًا، من بينهم 23 لاعبًا من الفريق الأول، بجانب 9 لاعبين من الفريق الثاني.
وجاءت القائمة كالتالي ” في حراسة المرمى: تير شتيجين، سيليسيين، اجناسيو بينيا، إزكيتا جوكين، وخط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، أومتيتي، فيرمايلين، خوان ميراندا وخورخي كوينكا.
وفي الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، آرثر، رافينيا، سامبر، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، ألينا، ريكارد بويج، رامون رودريجيز، أليكس كولادو وأوريول بوسكيتس.
وفي الهجوم: كوتينيو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، مالكوم، منير الحدادي وأبيل رويز.
محمد[ عدد التعليقات: 483 ] نشر منذ 1 ساعة
الله الموفق و المستعان 🙌♥️
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1951 ] نشر منذ 1 ساعة
😍😍💪💪💪💪