بالفيديو.. إعصار جيبي يجتاح اليابان ويقتل 6 أشخاص ويلغي 700 رحلة جوية

طوكيو(صدى):

اجتاح إعصار “جيبي” جنوب اليابان، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن سقوط أسطح بعض البنايات وانقلاب شاحنات نقل، كما تسبّب في انجراف ناقلة نفط راسية في خليج “أوساكا” غربي البلاد.

وتسبب الإعصار في وفاة 6 أشخاص وإصابة نحو 164 شخصا، فيما أعلنت شركات الطيران إلغاء أكثر من 700 رحلة جوية في مطاري ناجويا وأوساكا، كما تم تعليق العمل على العديد من خطوط السكك الحديد والعبارات.

وأغلقت أبواب المتاجر الكبرى وتعليق الدراسة في المنطقة، بسبب حرمان عشرات الآلاف من خدمات الكهرباء، كما أدّى الإعصار التي وصلت سرعة الرياح فيه 216 كلم/ساعة غرب البلاد إلى محاصرة نحو 3 آلاف شخص، فيما تسبّب انجراف ناقلة النفط بفيضان المياه بشكل جزئي في مطار كانساي الدولي، حيث أظهرت صور توضح تحطيم قمة الناقلة لجزء من الجسر الذي يربط مدينة أزوميسانو بالمطار.