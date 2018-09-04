تعدد الزوجات يثير جدلا واسعا عبر تويتر.. والنساء: مساعدة الشباب على الزواج أفضل من التعدد

علي القحطانى (صدى):

أثارت ظاهرة تعدد الزوجات جدلا واسعا بين الرجال والنساء،على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، و اختلفت آرائهم مابين كون التعدد حق مشروع لحل مشكلة العنوسة أم عدم مراعاة لشعور الزوجة .

ودشن نشطاء موقع ” تويتر ” هاشتاج تحت عنوان #تعدد_الزوجات تباينت خلاله وجهات النظر حيث يرى الرجال الزواج من 4 نساء شريعة إلهية غير قابلة للنقاش، فيما أكد النساء إنه شعور بالخذلان لأنه الزوج الذي كان ملكها سيذهب لأخرى ليكمل نصف دينه للمرة الثانية، مبينين أن الأفضل يساهمون بأموالهم في زواج من لا يستطيع الزواج.

وعلق حساب ” معاد تفرق ” على الوسم قائلا: ” بس تعرفون الشرع حلل أربع بس ما تعرفون (رفقاً بالقوارير )، وما تعرفون (وعاشروهن بالمعروف)، وما تعرفون( واستوصوا بالنساء خيراً)، وما تعرفون( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.

وقالت حصة الحارثي: ” المفروض من كل زوجة لا تحب أن يتزوج عليها زوجها تشترط هذا الشرط في عقد النكاح ترى الشرط جايز أنا بصراحة ضد فكرة التعدد وسوالي هنا لمعدد ضع نفسك مكان زوجتك فهل ترضى أن تتزوج عليك برجل آخر اذا لم ترضى لنفسك هذا فكيف ترضى لغيرك لا تقول الدين والشرع أعرف هالشي لكل القهر واحد “.

‏‎فيما دافعت مي رماح العنزي عن التعدد قائلة : ” عادي أبوي الله يرحمه لو ماعدد وتزوج امي الله يرحمها ما كان جيت على الدنيا و التعدد لا هو عيب ولا حرام انا لو متزوجة و زوجي بيعدد ما قلت له لا هذا شرع الله اذا عدد ولا معدد هو حر بنفسه صح اني بزعل شوي بس بالاخير اذا احبه برضا واسامحه وافرح له واعتبر زوجته اختي “.

وأضافت نوال عتيق: ‏” هناك فرق بين أن تكره المرأة ‎تعدد الزوجات طبعًا وأن تكرهه شرعاً فإن كرهته شرعًا “كفرت “، أنا أكرهه طبعًا، الذين ينادون بـتعدد_الزوجات لايريدون القضاء على العنوسة! ولكن يريدون العذر للوصول إلى التمتع بالنساء .. وإلا لماذا لا يساهمون بأموالهم زواج من لا يستطيع الزواج !؟ “.

فيما قال حساب ” غريب “: ‏” سبحان الله ياكثر مايتكلمون عن ‎تعدد الزوجات وكأن نصف الشعب معددين وبرأيي أشوف نسبة المعددين قليلة جدا لا أبالغ إن قلت من كل ١٠٠ رجل ٢ أو ٣ فقط معددين ، الظروف الآن تغيرت والمعيشة صارت صعبة والآراء برضة تغيرت الي مقتدر على التعدد غير مقتنع فيه والي مقتنع ويبي يعدد غير مقتدر ماليا ” .

وتابع نايف الفهد: ” الزواج من 4 نساء شريعة إلهية غير قابلة للنقاش في مايخص المشروعية لكن باب النقاش مشروع حول أهلية الرجل وقدرته على التعدد من حيث قدرته على تحمل مسؤولياته إتجاه الزوجة الأولى وقيامه بأداء واجباته ومنحها حقوقها كاملة وقدرته على تحمل مسؤوليات جديدة “.

‏‎ غرد ” وليد العتيبي ” قائلا : ” اللي تزوج الأولى عن حب مستحيل يتزوج الثانية “.