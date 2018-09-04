بالفيديو.. التجارة تكشف وافد لديه 8 مليون ريال بحسابه البنكي
بث برنامج ” ياهلا ” المذاع على قناة ” خليجية ” ، مقطع فيديو يوضح نموذج لقضية التستر التجاري بالمملكة، وذلك بخصوص وافد بلغ حسابه البنكي 8 ملايين ريال.
وأوضح ” الفيديو ” ، أن القضية تتمثل في اكتشاف مبلغ 8 ملايين ريال في الحساب البنكي لأحد الوافدين، حيث يتم إيداع 700 ألف ريال شهريًا.
وأكد أحد مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، أن الوافد يتعامل مع شركات كبرى وعدد كبير من الأفراد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53382 ] نشر منذ 23 دقيقة
افااا ياذا العلم ,,
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 9 دقائق
واصلوا….
وانت يا ابن البلد أوعى تكون طرطور يتسرأ بأسمك