بالفيديو.. التجارة تكشف وافد لديه 8 مليون ريال بحسابه البنكي

علي القحطاني(صدى):

بث برنامج ” ياهلا ” المذاع على قناة ” خليجية ” ، مقطع فيديو يوضح نموذج لقضية التستر التجاري بالمملكة، وذلك بخصوص وافد بلغ حسابه البنكي 8 ملايين ريال.

وأوضح ” الفيديو ” ، أن القضية تتمثل في اكتشاف مبلغ 8 ملايين ريال في الحساب البنكي لأحد الوافدين، حيث يتم إيداع 700 ألف ريال شهريًا.

وأكد أحد مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، أن الوافد يتعامل مع شركات كبرى وعدد كبير من الأفراد.