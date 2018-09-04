سيمينس: 13 وظيفة إدارية وهندسية وفنية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية “ SIEMENS ” ، اليوم الثلاثاء ، عن توافر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية للسعوديين والمقيمين من لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس والماجستير، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مشرف صيانة كهرباء السكك الحديدية وإمداد الطاقة، مشرف صيانة منصة الفحص، مشرف صيانة- إرسال الإشارات، مشرف الصيانة- مستودع ومعدات الورش، مشرف صيانة الاتصالات.

وأكدت ” الشركة ” ، أنه مطلوب أيضًا مدير الصيانة البنية التحتية، مشرف صيانة المخزون، مدير الصيانة العامة، مشرف تركيب الاتصالات- مشروع المترو، مدير الاختبارات والتكليف- مشروع المترو، مساعد مدير الاستشارات المالية التجارية (للسعوديين)، مصمم برمجيات، مدير إدارة (للسعوديين).

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنــا .