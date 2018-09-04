رفيقة دربي.. ذكراك عنوان قلبي 

‏بالأمس.. جلست في لحظة سكون مع نفسي وتذكرتك.. يا محاربة السرطان حقيقة هنالك لحظات العمر لا تنسى وذكرى وألم وغصة فراق صفحة لا تنطوي عالم بذاكرتي عندما اتذكر فراقها.

يا محاربة السرطان يا من فرق لدي رحيلها يا من ذكراكِ ما زالت عالقة في قلبي، لم أنساك ولن أنساكِ يا رفيقة دربي، فأنتِ كُنتِ لي الأخت التي لم تنجبها والدتي ( حقيقة ) أعتذر لنفسي ومنكِ حين أذرف الدموع بمجرد نطق اسمك صعب مقاومة شتات الرحيل … تغيرت ، ضقت وهدأت واستوعبت ونضجت ( حقيقة ثانية ) في أصعب الأوقات استمد منكِ القوة، والشجاعة، والتحدي والابتسامة.

علمني فراقك أن أصبر وإن الله مع الصابرين، علمني أن أتحدى الصعاب مهما كانت الظروف، علمني أن ابتسم وأسامح، وأواجه الحياة بحلوها ومرها ( حقيقة ثالثة).

شريطك يمر أمامي ،، رحلتي في اثنان وعشرون ذو الحجة ومرت على وفاتك ما يقارب الأربع سنوات، أخذت حيزاً من الألم والحسرة ،و ما زال القلب حزين، فما زلت يا رفيقة الدرب أذكرك في كل لحظة وفي كل وقت ذكراك لم أنساها فرُب أخ لم تلده أمك فأنتِ الأخت التي لم تلدها أمي، وأنتِ الصديقة، والرفيقة، صاحبة الابتسامة الجميلة، ومحاربة السرطان.

أرثيكِ ..كم كان عطفكِ يغمرني يا فقيدتي اشتقت لكِ كثيراً فقد كنتُ دوماً أخشى أن أفقدك وها هو اليوم الذي كنتُ أخشاه اتى، ومع هذا ما زلت أتخيل صورتك في كل لحظة.

رسمنا طريقنا معاً وبنينا أحلامنا وخططنا لمستقبلنا سويا حرفا بحرف..

الوداع للغرباء وليس للأحبة فما زلت أسمع صدى صوتك في أذني، فأدعو ربي أن يلهمني الصبر على فراقك ولنا أجر الصابرين بقضائه (حقيقة رابعة) فلن أنسى فضلك وابتسامتك الدافئة وطيبتك وحكمتك!! وداعاً أيتها الخالدة في ذاكرتي.

فهكذا الموت كلمح البصر (حقيقة راسخة) لا ينتظر منا أن نصحح أخطائنا لمن أخطئنا اتجاههم ونعتذر لهم، حقا اشتقت إليك كم أتمنى رؤيتك وابتسامتك التي كانت ملازمة.

فسبق أن ذكرت في مقال لحظة وداع ” لكن يا ليت الزمان يعود، واللقاء يبقى للأبد مهما مضينا من سنين سيبقى الموت هو الأنين، وستبقى الذكريات قاموساً تتردد عليه لمسات الوداع والفراق، والوداع والموت هو البقاء وليس النسيان.. بعض الموتى يخلدون بالذاكرة أكثر ممّا كانوا عليه.

ما الذي يبقى لدينا بعد الفراق؟ الذكريات، فهي عبارة عن مزيج من الابتسامة والدمعة…

بحر الذكريات سنوات وأيام وساعات وثواني قضيناها مع الأحبة لكن في النهاية سيبقى الأثر ” حقيقة خالدة ” ولكن بالجوف ذكريات ومجموعة حقائق وحكمة وعظة.

سيظل ويظل اسمك بين أدعيتي كل ليلة (حق ثابت علي).