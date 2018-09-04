أمن الطرق يحذر مستخدمي طريق ” مكة – المدينة ” من الأمطار الغزيرة
حذر أمن الطرق مستخدمي طريق مكة المكرمة –المدينة المنورة من الأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، اليوم الثلاثاء.
وقال أمن الطرق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نود التنبيه على مستخدمي طريق مكة المكرمة-المدينة المنورة بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، متمنين للجميع السلامة والأمان.
محمد[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشر يارب 🙌🙌
طلال[ عدد التعليقات: 2974 ] نشر منذ 31 دقيقة
ينبغي على الجميع الحذر