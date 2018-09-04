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أمن الطرق يحذر مستخدمي طريق ” مكة – المدينة ” من الأمطار الغزيرة

أمن الطرق يحذر مستخدمي طريق ” مكة – المدينة ” من الأمطار الغزيرة
نايف السالم(صدى):

حذر أمن الطرق مستخدمي طريق مكة المكرمة –المدينة المنورة من الأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، اليوم الثلاثاء.

وقال أمن الطرق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نود التنبيه على مستخدمي طريق مكة المكرمة-المدينة المنورة بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، متمنين للجميع السلامة والأمان.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 36 دقيقة

الله يسترها علينا وعلي الجميع ويكفينا الشر يارب 🙌🙌

[ عدد التعليقات: 2974 ] نشر منذ 31 دقيقة

ينبغي على الجميع الحذر

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