أمن الطرق يحذر مستخدمي طريق ” مكة – المدينة ” من الأمطار الغزيرة

نايف السالم(صدى):

حذر أمن الطرق مستخدمي طريق مكة المكرمة –المدينة المنورة من الأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، اليوم الثلاثاء.

وقال أمن الطرق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نود التنبيه على مستخدمي طريق مكة المكرمة-المدينة المنورة بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، متمنين للجميع السلامة والأمان.