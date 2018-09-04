بالفيديو.. تفاصيل قصة ” معلمة محايل المفصولة “

علي العنزي (صدى):

نشر الحساب الرسمي لبرنامج ” سيدتي ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، مقطع فيديو اليوم الثلاثاء، يوضح تداول وسائل إعلام لقضية معلمة تم فصلها من قبل إدارة تعليم محايل، وذلك نتيجة طلبها لإجازة طويلة نتيجة مرض إبنها تم رفضها من قبل الإدارة وفصلت على إثر هذا الرفض.

وقالت المعلمة ” نورة عسيري ” ، إن ولدها مصاب بإضطرابات التوحد ولذلك طالبت بإجازة لكنها رفضت من قبل إدارة تعليم محايل نتيجة وجود خلافات شخصية مع بعض المسئولين في الإدارة .

وأكملت ” المعلمة المفصولة ” حديثها، إنها أخذت حقها من قبل وزارة التعليم وعادة للعمل مرة أخري، ولكن بعد توصية الطبيب بعمل برنامج تأهيلي لطفلها عن طريق الدمج المركز المعالج يتواجد بمنطقة آبها، ويصعب أن أذهب لآبها وأن أنتظم بالدراسة لذلك طالبت بإجازة مرافق خاصة إن طفلى أقل من 7 سنوات.

وأوضحت ” عسيري ” ، فوجئت بعد ذلك بتعليق طلب الإجازة من تاريخ 5 يناير بعد مرور 3 شهور وعلى الرغم من إعتمادها من قبل رائدة المدرسة، لكن فوجئت مع بدأ العام الدراسي بقرار فصل فتوجهت إلى الخدمة المدنية، والتي خاطبت الإدارة ولم تجد رد لمدة 60 يوم وبالتالي توجهت إلى المسلك القضائي.

وأكملت ” نورة ” ، تم الحكم لي عاجل من قبل المحكمة الإدارية بمنطقة عسير بوقف قرار الإدارة بإيقاف الراتب.

ومن جانبه علق المتحدث باسم تعليم محايل ” علي يحيى ” ، أن المعلمة تقدمت بإجازة مرافقة للمريض وطلبت منها الإدارة تقديم تقرير طبي يؤكد ضرورة وجودها أو ملازمتها للطفل المريض لقبول الإجازة، وهو الأمر الذي لم تقم به الزميلة ” نورة “.

وأضاف ” متحدث تعليم محايل ” ، أن الإدارة كانت متعاونة مع الزميلة ورفعت لها طلب نقل للظروف الخاصة بمحافظة ” خميس مشيط “، وتم إعادة الطلب نتيجة وجود مراكز تأهيل بمحافظة محايل وبناء عن إنقطاع الزميلة عن العمل منذ تاريخ 5/1 ، ولم تتجاوب مع الإدارة ولم تحضر ما يشفع لها.