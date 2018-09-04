محافظ الحجرة يدشن حملة التبرع بالدم تحت شعار ” جنودنا نفيدكم بدمائنا “

حامد العمري(صدى):

دشن محافظ الحجرة الأستاذ عبدالرحمن بن منسي عصيدان صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١٢/٢٤ حملة التبرع بالدم لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي تحت شعار “جنودنا نفديكم بدمائنا” وذلك بمستشفى محافظة الحجرة وبشراكة مجتمعية من لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة.

من جانبه أوضح مدير المستشفى المشرف على المراكز الصحية الدكتور مطر بن سعيد الزهراني أن الحملة تُنفذ بالتنسيق مع ادارة المختبرات وبنك الدم بالباحة وتستهدف كافة شرائح المجتمع دعماً لجنودنا المرابطين على حدود الوطن وتعزيزاً للمسؤولية المجتمعية التي تتماشى مع الدور الإنساني الواجب على كل فرد من أبناء هذا الوطن العزيز وأشار أن الحملة سوف تستمر ثلاثة أيام وقد شهدت إقبالاً في يومها الأول من قبل منسوبي المستشفى ومراكزه الصحية إيماناً منهم بأهمية العمل التطوعي والمشاركة فيه .

كما عبر عن عظيم شكره وتقديره لمحافظ الحجرة على حضوره وتدشين الحملة ومايقدمه للجانب الصحي بالمحافظة ولكل من اسهم في نجاحها من الكوادر الطبية والإدارية منوهاً بدور وتعاون منسوبي لجنة التنمية الأجتماعة مبيناً أن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ، وواجب ديني عظيم ، وأهاب بالجميع المشاركة في هذه الحملة الإنسانية والوطنية المباركة داعياً الله عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين ويسدد رميهم ويُعلي كلمتهم

بعد ذلك قدم رئيس قسم الطواريء بالمستشفى الدكتور حمزة نبذة عن أهمية وفوائد التبرع بالدم ونصائح يجب اتباعها قبل التبرع .