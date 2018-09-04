حساب المواطن : إجراءات تقوم بها في حالة تغير البيانات

علي القحطاني (صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي يجب على المستفيد القيام بها حال حدوث تغير في بيانات الدخل.

وجاء ذلك ردًا على استفسارًا من مواطنة قالت فيه : أنا عمري ٢٤ سنة وأنهيت الجامعة وينزل لي دعم حساب المواطن مستقلة ، هل إذا توظفت في مدرسة أهلية وتم تسجيلي في التأمينات ينقطع عني حساب المواطن؟.

ورد حساب المواطن قائلًا : في حال وجود تغير في بياناتك لا بد من تحديثها عبر البوابة الإلكترونية واختيار” الحالة الوظيفية ونوع الدخل ومصدر الدخل وسيتم دراسة أهليتك واستحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي http://portal.ca.gov.sa/