مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

يوفر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات.

وأوضح المستشفى أن العمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض، مبينة أنّ الوظائف المتاحة تحت مسميات محاسب، ومستشار إداري – مجلس الإدارة- سكرتارية عامة، وسكرتير أول،و فني مختبر، وأخصائي العلاج التنفسي، وأخصائي علاج طبيعي أول، و أخصائي ثاني علم التخاطب والبلع، و ممرض أول (عدد 16 وظيفة)،و مشرف المختبر الطبي.

وأكد المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2018م، مشيرا إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط www.kfshrc.edu.sa