وظائف شاغرة في الشايع للتجارة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الشايع للتجارة، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من المتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: استشاري مبيعات الرياض، مدير مشروع الرياض، مصمم للسعوديين/ الرياض، استشاري المبيعات الرياض، تنفيذي خدمة العملاء للسعوديين/ الدمام، استشاري المبيعات جدة.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :https://careers.alshayaenterprises.com