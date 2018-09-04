رجل يقضي 17 عاماً في السجن بدلاً من شبيهه.. وهكذا اكتُشف الأمر!

واشنطن(صدى):

وتفصيلا؛ سُجن رجل يدعى ” ريتشارد جونز ” بتهمة السطو المسلح، وذلك بعد الخلط بينه وبين مجرم آخر يشبهه يُعرف باسم ” ريكي آموس “، حتى أنهما يحملان نفس الاسم الأول، وبينما كان في السجن أخبره سجناء آخرون عدة مرات أنه يشبه مجرمًا، يُعرف باسم ريكي آموس إلى حد كبير.

وبعد عدة تحقيقات، تبين أنه لم يكن هناك أي دليل للحمض النووي أو بصمات الأصابع يربط ريتشارد بالجريمة.

أُطلق سراح ريتشارد العام الماضي بعد إعادة التحقيق في الجريمة، وضبط المجرم الحقيقي وهو الآن يطالب بالحصول على مليون دولار تعويضًا عن ما تعرض له من ظلم وسنوات عمره الضائعة بين جدران السجن.