لكزس RC 2019 تستعد للعرض في باريس بتحديثات مختلفة

باريس(صدى):

قدمت لكزس سيارتها RC لأول مرة في معرض طوكيو للسيارات 2013, وبالتالي تحتاج السيارة لتحديثات مميزة لانعاشها وجعلها منافسة, وقد قامت الشركة بالفعل بنقل بعض لمسات تصميم موديل LC الي RC وأول شيء نراه وحدات الاضاءة النهارية التي تم دمجها في المصابيح الأمامية المعادة التصميم.

كما تظهر شبكة التهوية بتصميم مميزة وفتحات مطورة ، أما موديل RC F Sport فيوفر شبكة تهوية مشتركة مع باقي موديلات F Sport ، وتأتي السيارة الكوبيه بجسم أعلى على الأرض مع تحديثات رياضية وعجلات ألومنيوم 19 بوصة مستعارة من موديلات LC وLS. وفي الجزء الخلفي تأتي RC 2019 بفتحات تهوية جديدة في جانبي الصادم الخلفي يحسنان من شكل السيارة ويجعلانها أكثر شراسة كما يوفران مزيد من الثبات لها.

كما تم تعديل شكل المصابيح الخلفية لتكون أعرض وبشكل L الحاد وهو تصميم سينقل لباقي سيارات لكزس الكوبيه في المستقبل. كما وفرت لكزس تغييرات داخل المقصورة مع ساعة تقليدية من LC كما تأتي السيارة بباقة Hairline التي تشمل التكييف والراديو خاصة الألواح الخاصة بهما وتوفر احساس بالجودة العالية فيهما مع كونسول وسطي منخفض مع مساند راحة للركب لتوفير راحة اضافية .

كما ستتوفر السيارة بلون جديد أصفر مسطردة بجانب 6 تشكيلات لونية داخلية و11 لون خارجي , وتأتي السيارة بمحرك بنزين سعة 2 لتر بشاحن توربيني مع تحسين استجابة خانق الوقود لتسارع أسهل كما تم تعديل تعليق السيارة مع توفير ممتصات صدمات جديدة. وسيتم عرض السيارة في أكتوبر المقبل في معرض باريس الدولي للسيارات مع ظهور RC F بعد ذلك بوقت قصير في نهاية نوفمبر خلال معرض لوس أنجلوس أو في يناير في معرض ديترويت.