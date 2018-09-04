الغموض يسيطر على تجديد عقد باهبري مع الشباب

نواف السالم(صدى):

زاد نادي الشباب الكثير من الغموض حول تمديد عقد نجمه الدولي هتان باهبري ، خاصة بعد اقترابه من الدخول للفترة الحرة من دون تمديد عقده حتى هذه اللحظة.

وكشفت مصادر أن اللاعب يريد الدخول للفترة الحرة لانتظار العرض الاعلى، في حين أن إدارة ومسؤولي الفريق يجدون بهذه اللحظة صعوبة بالاتفاق مع اللاعب نظراً للميزات المالية العالية التى يطالب بها ومدة العقد.

وأضافت ذات المصادر إن باهبري قد حصل على عرض من قبل نادي النصر للاستفادة من خدماتة قبل أن تنتهي فترة الانتقالات الصيفية إلا أن مدرب الشباب رفض إتمام الخطوة نظراً لان اللاعب من الأعمدة الأساسية لديه.