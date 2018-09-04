قرب رحيل ” فوزير ” عقب مفاوضات نادي إماراتي مع النصر

نواف السالم(صدى):

نشرت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، تقارير توضح اقتراب اللاعب المغربي ” محمد فوزير ” صانع ألعاب نادي النصر السعودي من الرحيل عن صفوف العالمي خلال الأيام المقبلة.

وكان ” فوزير ” خرج من حسابات المدير الفني الحالي للنصر ” دانيال كارينيو ” الذي جرب اللاعب في أكثر من مباراة قبل الموسم، وذلك بعدما أجرى الفريق خلال الصيف الجاري العديد من الصفقات الأجنبية القوية أبرزها ضم النيجيري ” أحمد موسى ” ، والبرازيلي ” جوليانو ” ، والمغربي ” نور الدين أمرابط ” .

وقررت إدارة نادي ” النصر ” تحويل اللاعب إلى قوائم الاستثمار من أجل إعارته أو بيعه خلال الفترة المقبلة بعد توصيه كارينيو.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن اللاعب المغربي قريب من التوصل لاتفاق مع أحد أندية الدوري الإماراتي الذي يسعى للحصول على خدمات جناح العالمي في الموسم الجديد.

ودخل النادي الإماراتي في مفاوضات مكثفة مع متوسط ميدان الفريق السعودي من أجل التوصل لاتفاق والظفر بخدماته هذا الصيف.