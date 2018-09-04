بالصور.. رحلة نائب حاكم دبي إلى يوركشاير تثير إعجاب رواد التواصل

أبوظبي(صدى):

تداولت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، عدد من الصور لسمو الأمير ” حمدان بن راشد آل مكتوم ” نائب حاكم دبي وزير المالية، خلال رحلته بمقاطعة يوركشاير الإنجليزية.

ونشر الشيخ ” حمدان ” عددًا من الصور الإحترافية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور ” إنستغرام ” بصحبة والده ” محمد بن راشد ” حاكم دبي، ومجموعة من مرافقيه إلى يوركشاير.

وحرص سمو ” الأمير ” على توثيق الرحلة من خلال مجموعة من الصور، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا بين نشطاء التواصل.

والجدير بالذكر أن حساب الشيخ ” حمدان بن محمد ” يتابعه أكثر من 5 مليون متابع عبر الإنستغرام.