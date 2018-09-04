مستشفى الملك خالد للعيون يحذر من استخدام قطرات إطالة الرموش
حذر مستشفى الملك خالد للعيون، اليوم الثلاثاء، من استخدام قطرات إطالة الرموش لتسببها في مضاعفات خطيرة على العين.
ونشر المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، نصائح يجب اتباعها عند استخدام هذا النوع من القطرات وهي :
– زيارة الطبيب واستشارته قبل استخدامها لمن لديهم مشاكل في العين.
– الحرص عند استخدام العلاج على تمرير الفرشاة على الرموش فقط وعدم وضع القطرات على العين مباشرة.
– ألا يستخدم الدواء من قبل الاشخاص الذين أعمارهم أقل من 18 سنة.
– ألا يستخدم من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.
– عدم شراء الدواء بدون وصفة طيبة ومن أماكن غير مرخصة.
وأوضح المستشفى أن هذا الدواء قد يتسبب في أعراض جانبية منها : تصبغ الجلد حول العين، احمرار العين، تغير لون العين، تهيج الجلد حول العين.
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