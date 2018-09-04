مستشفى الملك خالد للعيون يحذر من استخدام قطرات إطالة الرموش

علي القحطاني(صدى):

حذر مستشفى الملك خالد للعيون، اليوم الثلاثاء، من استخدام قطرات إطالة الرموش لتسببها في مضاعفات خطيرة على العين.

ونشر المستشفى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، نصائح يجب اتباعها عند استخدام هذا النوع من القطرات وهي :

– زيارة الطبيب واستشارته قبل استخدامها لمن لديهم مشاكل في العين.

– الحرص عند استخدام العلاج على تمرير الفرشاة على الرموش فقط وعدم وضع القطرات على العين مباشرة.

– ألا يستخدم الدواء من قبل الاشخاص الذين أعمارهم أقل من 18 سنة.

– ألا يستخدم من قبل النساء الحوامل أو المرضعات.

– عدم شراء الدواء بدون وصفة طيبة ومن أماكن غير مرخصة.

وأوضح المستشفى أن هذا الدواء قد يتسبب في أعراض جانبية منها : تصبغ الجلد حول العين، احمرار العين، تغير لون العين، تهيج الجلد حول العين.