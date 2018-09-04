أمير الباحة يصدر قراراً بترقية ٥٣ موظفاً من منسوبي الإمارة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بترقية ٥٣ موظفاً من منسوبي إمارة المنطقة لعدد من المراتب المختلفة.

ويأتي توجيه سموه تأكيداً على تطوير منظومة العمل والعاملين وتحفيز الموظفين على تقديم أفضل مالديكم من كفاءات والاستفادة من عطاءاتهم بمختلف الإدارات والأقسام.

ورفع المترقون جزيل الشكر لسمو أمير المنطقة على هذا القرار, عادّينه حافزاً لهم لتقديم مزيداً من العطاء في خدمة هذه البلاد المباركة.