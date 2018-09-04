نوير: أتطلع لتجاوز أزمة مونديال روسيا.. وسنعيد النجاح مجددا أمام فرنسا

نواف السالم(صدى):

قال حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني، مانويل نوير، اليوم الثلاثاء، أن منتخب بلاده سيعيد النجاح مرة أخرى أمام المنتخب الفرنسي حيث إنه يتطلع لتجاوز أزمته في مونديال روسيا من خلال مشواره في بطولة دوري الأمم الأوروبي، التي يستهلها بملاقاة فرنسا بعد غد الخميس.

وأكد نوير في مؤتمر صحافي: ” نريد أن نخوض البطولة بروح المتعة والسعادة ونلعب بشكل جيد، وأن نقدم كرة ناجحة مرة أخرى “، مضيفا أنه بعد خروج ألمانيا من دور المجموعات لكأس العالم، فإن المواجهة أمام فرنسا في ملعب أليانز أرينا بميونخ هي أفضل شيء قد يحدث.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراة فرنسا بصفوف مكتملة، باستثناء الظهير الأيسر جوناس هيكتور الذي خرج من قائمة الفريق.