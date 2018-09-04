محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عسيري

محايل(صدى):

نقل محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائب أمير منطقة عسير, لوالد وذوي الشهيد العريف سعد بن محمد عسيري الذي استشهد في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي.

وعبر محافظ محايل لدى زيارته مجلس العزاء لأسرة الشهيد بمركز بحر أبو سكينه التابع لمحافظة محايل, عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد عسيري عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله -، ولسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.