بالصور.. وفاة شخص غرقاً داخل خزان بحي الهنداوية في جدة

نايف السالم(صدى):

باشر الدفاع المدني في مكة المكرمة اليوم الثلاثاء، حادث سقوط شخص في العقد الرابع من عمره داخل خزان مياه بحي الهنداوية في جدة، والي أدى إلى وفاته غرقًا.

وقال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة : ورد بلاغ لمركز العمليات الموحد تحركت بموجبه الفرق اللازمة لموقع الحادث الواقع داخل حديقة أتضح بعد ذلك أنه خزان مياه تصل أبعاد الفوهة الخارجية له بقطر ٥م وعمق يصل إلى ٣م ممتلئ بالمياه يطفو على سطح المياه جثمان شخص يبدو أنه فارق الحياة نتيجة الغرق.

وأضاف: فرق الإنقاذ المائي تابعت أعمالها في انتشال الجثة بعد النزول داخل الخزان وإخراجه بواسطة نقالة الإسعافات إلى خارج محيط الخزان وتسليمه للجهات المعنية.