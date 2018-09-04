بالفيديو.. مناظرة بين منتقبات وشقيقة مسئول بريطاني سابق عن دعوتها بحظر النقاب

لندن(صدى):

نشرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، مواجهة بين شقيقة وزير خارجية بريطانيا السابق ” راشيل جونسون ” والتي دافعت عن دعوتها إلى فرض حظر النقاب بشكل كامل في بريطانيا، وبين سيدة مسلمة ترفض وجهة نظرها وتسألها عن مشكلتها مع المسلمات المنقبات؟

وقالت ” راشيل ” عبر برنامج ” صباح الخير يا بريطانيا ” ، إنه لا توجد ” حجة نسائية ” لإرتداء الحجاب، وعلى المملكة المتحدة أن تتبع دولًا مثل فرنسا في حظر تام على النقاب.

فيما ناظرت ” جونسون ” في المعارضة لوجهات نظرها كلًا من ” بيرس مورجان ” و ” سحر الفيفا ” من المجلس الإسلامي في بريطانيا، اللاتي يرتدين النقاب.

وأوضحت السيدة ” الفيفا ” وجهة نظرها عن النقاب قائلة : ” بالنسبة لي ، إنها عبادة وتفان إلى الله، أمي لا ترتديه ، وأختي لا تلبسه هو حرية شخصية.

وأضافت ” الفيفا ” : ” لا يتعلق الأمر بإظهار جمالي أو عدم إظهاره ، بل عن الخضوع لله والتكريس له وجزء من واجبي الروحي.

والجدير بالذكر أن دعوة راشيل جاءت عقب تصريحات شقيقها ” وزير خارجية بريطانيا السابق ” والتي قال فيها إن النساء المسلمات اللائي يرتدين الثياب يشبهن ” صناديق الرسائل ” و ” لصوص البنوك ” .