بالفيديو.. مونيكا تنسحب من مقابلة تلفزيونية بسبب سؤال عن كلينتون

واشنطن(صدى):

انسحبت المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي من مقابلة تليفزيونية بسبب سؤال وصفته بأنه ” خارج إطار المسموح ” .

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة انسحاب مونيكا من مقابلة تلفزيونية، إثر طرح مقدمة البرنامج عليها سؤالاً حول إذا كانت لا تزال تتوقع الاعتذار العلني من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وقالت لوينسكي خلال مشاركتها في فعالية بالقدس بكلمة عن مخاطر وسائل التواصل، انها انسحبت من مقابلة على قناة تلفزيونية إسرائيلية، عندما سألتها المذيعة إذا كانت ما زالت تتوقع الاعتذار العلني من كلينتون، حيث قالت ” هذا السؤال خارج إطار المسموح ” ثم نهضت وانسحبت من المقابلة.

وغردت لوينسكي عبر حسابها ” تويتر ” قائلة: ” أن السؤال الذي طرحته عليها مقدمة البرنامج في بداية المقابلة أعطاها فكرة لما سيناقش بعد الإجابة عليه “، مشيرة إلى أن المذيعة سبق وأن طرحت عليها السؤال في وقت سابق للمقابلة، وأنها ردت عليها بأنه خارج إطار المسموح، لذلك انسحبت لأنها لا تقبل أن يملي عليها الآخرون ما يجب أن تسرد.