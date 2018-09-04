” قوات الأمن الخاصة ” تعلن عن نتائج القبول النهائي للوظائف

فاطمة المالكي(صدى):

أصدرت القوات الخاصة للأمن والحماية نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الوظائف العسكرية البرية ” جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب”.

وأوضحت القوات أن المستندات والوثائق المطلوبة هي: أصل وثيقة التخرج، مع صورتين مصدقة من الجامعة بالنسبة لحملة البكالوريوس، وأصل السجل الأكاديمي، مع صورتين مصدقة من الجامعة بالنسبة لحملة البكالوريوس، وأصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين، مع صورتين مصدقة من الكلية أو المعهد أو الجهة الحكومية المشرفة عليها.

كما تضمنت المستندات : أصل السجل الأكاديمي سجل الدرجات، مع صورتين مصدقة من الكلية أو المعهد أو الجهة المشرفة عليها، أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لحملة الدبلوم سنتين، مع صورتين مصدقة من الثانوية العامة، أصل وثيقة التخرج من الكلية أو المعهد بالنسبة لحملة الدبلوم ستة أشهر فأكثر، مع صورتين مصدقة من الكلية أو المعهد أو الجهة المشرفة عليها.

بالإضافة إلى أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لحملة الدبلوم ستة أشهر فأكثر، مع صورتين مصدقة من الثانوية العامة، أصل الشهادة الثانوية بالنسبة لرتبة جندي، مع صورتين مصدقة من الثانوية العامة، عدد 6 صور شمسية حديثة وملونة مقاس 4 x 6 مكشوف الرأس يكتب عليها الاسم في الخلف.

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