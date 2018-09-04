” السقا ” يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل صعيدي

أماني الغامدي(صدى):

أعلن الفنان المصري أحمد السقا، عن استقراره على سيناريو مسلسل جديد يشارك به في السباق الرمضاني 2019.

ويجتمع السقا مع المخرج محمد سامي والمؤلف أيمن سلامة والمنتج صادق الصباح، للانتهاء من تفاصيل المسلسل، الذي لم يتم الاستقرار على باقي أبطاله واسمه.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في التصف الثاني من ديسمبر القادم، حيث سيتم الإعلان عنه في نوفمبر المقبل.

وتدور أحدث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حول العديد من القضايا في إطار غير تقليدي للدراما الصعيدية المصرية، ويجسد السقا دور شاب صعيدي يعاني الفقر، ومي عمر تجسد دور زوجته.